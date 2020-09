Den lokale fodboldildsjæl Snorre Poulsen fra Buerup-Reerslev IF er én af tre nominerede til Bauhaus-prisen 2020 til Året DGI fodboldskoletræner. Foto: Bauhaus/DGI

Lokal fodboldtræner med i kapløb om pris

Kalundborg - 21. september 2020

For første gang nogensinde hylder Bauhaus og DGI denne sensommer de frivillige fodboldkræfter på landets fodboldskoler. Det sker med Bauhaus-prisen til Årets DGI Fodboldskoletræner. Én af de tre nominerede er Snorre Poulsen, der slår sine folder hos Buerup-Reerslev IF.

Prisen uddeles tirsdag den 22. september 2020. Den hædrer en fodboldskoletræner, der gør en ekstra indsats og en stor forskel for deltagerne på årets fodboldskoler. Mads Jørgensen, adm. direktør i Bauhaus, uddyber:

- Vi vil gerne støtte de aktive fællesskaber, der opstår mellem træner, børn og de mange frivillige på DGI's fodboldskoler. Når vi uddeler prisen, gør vi det med udgangspunkt i vores partnerskab og matchende værdier: fællesskab, lokal forankring og ønsket om at gøre det bedste, man kan.

Lars Møller, formand for DGI Fodbold, tilføjer:

- Prisen er sat i verden for at hædre de mange frivillige kræfter, som gør et kæmpe arbejde for at skabe gode rammer for børn der spiller fodbold. Frivillige, som fortjener at blive bemærket og anerkendt for det, de kan og gør. Prisen gives derfor til den træner, der har gjort det bedste, hun eller han kan for at sætte glæden i spil blandt børnene på sommerens fodboldskoler.

Lokal ildsjæl

I alt er 187 fodboldskoletrænere blevet indstillet til prisen af både foreninger, forældre og spillere.

En jury har udvalgt tre kandidater. Én af dem er den 43-årige ildsjæl Snorre Poulsen, der er fodboldskoletræner i Buerup-Reerslev IF.

- Snorre Poulsen er nomineret til titlen for sin store indsats med at samle 30 fodboldglade børn i en lille landsbyklub. Snorre er god til at se det enkelte barns behov og potentiale. Og sammen med træningspartneren Peter Kjeldgaard og andre frivillige formåede han at give børnene den bedste oplevelse i sommeren 2020. Snorre lægger vægt på at møde børnene i legen og begejstringen for spillet, og for ham er det vigtigste, at børnene har en oplevelse af både succes og samhørighed på træningsbanen, lyder det blandt andet i indstillingen.

De to andre nominerede er Nanna Møller fra Hatting-Torsted Fodbold i Horsens og Thomas Hestehave fra Hjerting IF i Esbjerg.

Prisen uddeles ved en mindre ceremoni i vinderens fodboldklub den 22. september. Udover titlen som Årets DGI Fodboldskoletræner består prisen af en speciallavet pokal i amerikansk valnød, et gavekort på 10.000 kroner til et valgfrit grillarrangement samt et gavekort til en middag for vinderen plus familie.