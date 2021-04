Lokal entreprenør med i Mullerup

Se billedserie Det er Bay Arch, der har tegnet de 62 feriehuse, som fordeler sig på henholdsvis havne- og kysthuse ved Mullerup Strand.

Kalundborg - 16. april 2021 kl. 18:09 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kloak- og entreprenørvirksomheden GSC anlæg A/S med base på Rørvej ved Vinde Helsinge nær Gørlev har fået jord-, beton- og kloakentreprisen på byggeri af 62 feriehuse på Mullerup Strand. Det bekræfter bygherren, Maycon A/S.

GSC anlæg A/S ejes af Christen Clemmensen:

- Det er et projekt, som vil strække sig til, og måske endda ind i efteråret, og jeg forventer, at vi vil have fire medarbejdere på opgaven i Mullerup, siger Christen Clemmensen - og tilføjer:

- Udover at det i sig selv er en attraktiv opgave for os, kan vi glæde os over, at den er placeret så tæt på vores hjemadresse.

Maycon A/S, Næstved-­virksomhed, der ejes af far og søn, Bjarne og Anders Mayland, opfører de 62 feriehuse ved Mullerup Havn på en del af det store område, som virksomheden ejer, og som omfatter både Mullerup Strand og Mullerup Havn.

Pælefunderingen er netop ved at være afsluttet, og nu kan projektet så tage næste skridt i forløbet.

- Vi forventer at påbegynde arbejdet i næste uge, tilføjer Christen Clemmensen.

Med i den omfattende entrepriseaftale indgår blandt andet montering af Uponor rensningsanlæg og kloak til og fra Mullerup Strandhuse. Det betyder, at ferieby-området får sit eget renseanlæg.

- Vi har stor tillid til, at GSC Anlæg A/S kan løfte opgaven med deres store erfaring inden for området.

- Dertil kommer deres tilgang til udførelsen, som matcher vores betingelser med, at materialer indkøbes og håndteres ansvars- og miljøbevidst, siger projektudvikler Bjarne Mayland.

Både arkitekt og projektudvikleren har, siger Bjarne Mayland, lagt vægt på, at bæredygtighed skal være en integreret del af både processen og projektet. Husene opføres i træ, isoleres med tre lag glas og etableres med alternativ varme, som er driftbesparende og heller ikke har fossile udledninger. Det miljøbevidste materialevalg går ikke på kompromis med kvaliteten.

GSC Anlæg A/S omfatter 24 ansatte med adresse blot fem kilometer fra Mullerup Havn. Arbejdet udføres i etaper med kysthusene først og havnehusene afslutningsvis. Denne del af processen forventes færdig i uge 46, hvor byggeriet fortsætter med næste skridt, som er selve husene, der leveres som råhuse direkte fra fabrik.

De 62 ferieboliger er tegnet af Bay Arch og fordeler sig på to typer: Havnehus og kysthus. Ferieboligerne har et areal som spænder fra 53-75 kvadratmeter. Der er berammet flere åbent hus-arrangementer. Det næste i rækken er i dag, lørdag den 17. april.