Den unge svømmer Mathias Rysgaard leverede i sine ungdomsår flotte præstationer for Kalundborg Svømmeklub. I dag er han at finde i Holbæk Svømmeklub, som bedre matcher hans niveau. Fremover skal lokale talenter gerne fastholdes længere gennem øget fokus på talentarbejde. Foto: Mie Neel

Lokal elitesport lagt i mølposen

Kalundborg - 17. april 2018

For et år siden meldte Kalundborg Kommune ud, at man ville afsøge mulighederne for et eliteidrætssamarbejde med de lokale idrætsforeninger.

Projektet blev sat i søen, og det er blevet undersøgt ude i foreningerne, hvordan de ser på muligheden for at løfte opgaven.

På sigt skulle samarbejdet bidrage til at øge antallet af lokale eliteidrætsudøvere, som både kunne fungere som forbilleder for kommunens borgere i forbindelse med et generelt fokus på sundhed, men også som et led i en mere intensiveret brandingstrategi.

Undersøgelsen i Kultur- og Fritidsforvaltningen har imidlertid vist, at der i øjeblikket ikke er grundlag for en decideret satsning på elitesport.

- Efter dialog med det lokale foreningsliv og en sammenligning af andre kommuners erfaringer på området må vi sige, at store sportsgrene på eliteniveau I Kalundborg Kommune er lidt for idealistisk, som det ser ud nu, siger kulturudvalgsformand Ole Glahn (R), der fortæller, at det er langt mere realistisk at satse mere på talentudviklingen.

Nu er opgaven så at finde ud af, hvor der skal sættes ind for at få mest muligt ud af talentarbejdet.

- Vi skal finde ud af, hvor potentialet ligger i vores lokale idrætsforeninger og derudfra se, hvor ressourcerne bruges bedst. Der er mange muligheder, for Kalundborg markerer sig stærkt på ungdomssiden i idrætsgrene som blandt andet svømning, sejlsport, hockey og pigefodbold. Det skal vi rette fokus mod, og det kunne meget vel ske gennem et samarbejde med DGI, siger Ole Glahn, der håber, at et højere niveau på talentområdet også vil medvirke til at fastholde unge mennesker længere i byen.

- Som det er i dag, er de dygtigste nødt til at flytte, når de når et vist niveau inden for deres sport, og de store klubber rundt omkring får hurtigt fat i talenterne. Hvis vi ikke kan følge med talentudviklingen lokalt, så vil talenterne før tid flytte til en anden by. De skal opleve, at der er en kvalitet i at blive i Kalundborg, fordi de også er efterspurgte her, siger Ole Glahn.