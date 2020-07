Løve Mølle er tæt på målstregen

Løve Møllelaug er tæt på at have samlet de nødvendige midler for at få renoveret den gamle mølle, der blev bygget første gang i 1860. Foreningen skal bruge 2.105.000 kroner for at kunne sætte gang i reparationerne og mangler blot 60.000 kroner. Men da Løve Mølle­laug skal have hele beløbet til rådighed, før arbejdet kan gå i gang, må man væbne sig med tålmodighed.