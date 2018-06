Løsgænger sygemeldt efter styrt

- Jeg var kravlet op på en stige for at klippe efeu på vores jernbanesvelle-kumme i tre etager i haven i Højvangen. Det skulle jeg ikke have gjort, erkenderGert Larsen. (Arkiv) Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 01. juni 2018 kl. 08:28 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den seneste uges tid har man ikke kunnet få fat på Gert Larsen, løsgænger i kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, fordi han har haft sin telefon slukket.

Det var nødvendigt med ro efter et uheld hjemme i haven i Højvangen i Svebølle, hvor Gert Larsen skulle klippe vildtvoksende efeu på et høj jernbanesvelle-kumme i tre etager.

Den hjemlige arbejdsopgave endte med et styrt fra tre-fire meters højde direkte ned på beton, og udover knubs og et slag i nakken kostede det et par brækkede ribben.

- Jeg stod på stigen i en besværet stilling med hovedet på skrå, og jeg tror, at jeg må have mistet bevidstheden kortvarigt. Til gengæld slog jeg øjnene op, da jeg var i frit fald, og jeg kan huske, at jeg lige nåede at tænke »åh, nej«.

Gert Larsen fortæller, at han landede på ryggen med sine 105 kilo og knaldede baghovedet i betonen, hvorved han mistede bevidstheden.

- Da jeg igen slog øjnene op, stod min kone Lise over mig og skældte mig ud for at have været uforsigtig. Sådan gør hun, når hun er bekymret, nævner Gert Larsen. Naboerne var der også for at hjælpe, og kort efter kom der en ambulance.

Tjek for organskader

Den ville Gert Larsen ikke med, fordi han ikke havde behov for at blive tjekket, mente han. Den opfattelse ændrede sig dagen efter styrtet, hvor smerterne blev meget værre.

- Så kom jeg til tjek på Holbæk Sygehus, hvor jeg blev undersøgt for organskader. Der var heldigvis ikke andet galt end de to brækkede ribben i min venstre side, men det er nok det mest smertefulde, jeg har oplevet. Man kan slet ikke trække vejret ordentligt, og et nys er en aldeles forfærdelig oplevelse.

Gert Larsen siger, at han var helt nede i kulkælderen de første dage på morfinpiller, hvor det nu er begyndt at gå bedre. Han skulle egentlig have været på ferie på Mallorca lige nu med hustruen og venner, men Gert Larsen måtte blive hjemme.

- Jeg bad Lise om at tage af sted, for jeg har det bedst i ensomhed, når jeg lider ... Så kan hun være guide for selskabet, siger Gert Larsen, som fylder 70 næste gang.

Det har fået ham til at overveje at hyre hjælp til kommende haveprojekter, der går i højden:

- Man kan ikke helt det samme, som da man var ung, konstaterer den kvæstede løsgænger, som tilføjer, at hustruen har udstedt et totalforbud, der helt skal forhindre ham i at gå i haven på egen hånd.

Ifølge lægerne skal Gert Larsen tage den med ro et par uger eller tre endnu, og han erkender, at han heller ikke er i stand til at komme nogle steder endnu. Han kan end ikke komme ind i sin bil på grund af smerterne.

- Gode venner kommer og ser til mig og hjælper med at få provianteret, så jeg klarer mig, siger Gert Larsen, som erklærer, at han 100 procent sikkert vil være til stede på kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni, hvor han har et forslag om bypedeller til Kalundborg på dagsordenen.