Gert Larsen, DFer indtil i fredags, nu løsgænger: - Det har da også haft indflydelse på min beslutning, at jeg ikke har følt, at jeg reelt kunne bruges til noget i Dansk Folkeparti. Foto: Per Buurgaard Christensen

Løsgænger svarer igen: Nogen var bange for mig

Kalundborg - 30. november 2017 kl. 13:27 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gert Larsen, som fredag forlod Dansk Folkeparti i Kalundborg Kommune i protest mod, at partiets lokale spidskandidat, Peter Jacobsen, afviste en borgmesterpost, som socialdemokraterne tilbød ham, er rystet over, at Peter Jacobsen til Nordvestnyt siger, at »Gert Larsen måske allerede under valgkampen var på vej ud af partiet«.

- Under valgkampen hørte jeg fra en kilde i partiet, men også fra en borger uden for Dansk Folkeparti, at Gert Larsen var på vej væk. På den baggrund kommer hans udmeldelse ikke som en overraskelse, siger Peter Jacobsen til Nordvestnyt.

Gert Larsen afviser.

- Jeg besluttede mig for at stoppe, da Peter Jacobsen orienterede os i bestyrelsen om, at han afviste en borgmesterpost. Jeg forlod det møde efter et kvarter og meddelte, at jeg ville overveje min stilling i partiet. Den eneste kilde, jeg kan forestille mig har henvendt sig til Peter Jacobsen, er DF's formand i Kalundborg, Peer Justesen. Ham har jeg aldrig haft et ret godt samarbejde med eller forhold til, siger Gert Larsen.

- Jeg tror, at både Justesen og Martin Schwartzbach har været nervøse for, at jeg ville løbe med en god bid af stemmerne, og at det kunne true deres valg. Jeg tror, at der var nogen, der var bange for mig, tilføjer han.

Peer Justesen undrer sig over Gert Larsen, der var næstformand i partiforeningen:

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at Gert Larsens mission var at få en plads i kommunalbestyrelsen. At vi havde et lidt anstrengt forhold, kan jeg kun bekræfte, for Gert Larsen deltog stort set ikke i nogen af bestyrelsesmøderne, selvom han var med til at udforme valgprogrammet. Der var medlemmer af bestyrelsen, der spurgte, hvem der egentlig var partiforeningens næstformand, siger Peer Justesen, som manglede godt 150 stemmer for at opnå valg:

- Men det har ikke noget med Gert Larsens kandidatur at gøre. Jeg bor i Kirke Helsinge, næsten i borgmesterens baghave, der er en Venstre-højborg. Så jeg vidste, det ville blive svært, siger Peer Justesen.

Gert Larsen tilføjer:

- Det har da også haft indflydelse på min beslutning, at jeg ikke har følt, at jeg reelt kunne bruges til noget i Dansk Folkeparti.