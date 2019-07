Se billedserie Gert Larsen: - Jeg vidste på forhånd, at min holdningsændring næppe ville flytte så meget. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Løsgænger i med- og modvind i sag om tang

Kalundborg - 26. juli 2019 kl. 10:15 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gert Larsens beslutning om at ændre holdning til støtte til Tour de France for i stedet at bruge penge på at fjerne tang udløser både opbakning og hovedrysten.

Gert Larsen, løsgænger i kommunalbestyrelsen, får både stryg og anerkendelse for sit synspunkt om, at Kalundborg Kommune i stedet for at bruge 600.000 kroner til Tour de France i 2021, når verdens største cykelløb kommer til kommunen, bør bevilge pengene på at fjerne tang ved Bjerge Sydstrand. Gert Larsen havde tilbage i maj stemt for at afsætte pengene til cykelløbet ved en afstemning i byrådssalen.

- Reaktionerne på Facebook er meget forskellige, og det havde jeg nok også ventet, siger han.

Din beslutning betyder, at nu er der så to ud af 27, der vil droppe at skyde penge i projektet, når Tour de France kører gennem Kalundborg. Det flytter ikke det store?

- Nej, men det vidste jeg på forhånd. Det handler jo om at have en holdning. Jeg er helt på det rene med, at min beslutning næppe rykker så meget - medmindre andre folkevalgte følger i samme spor. Men jeg synes ærligt talt, at der er mere fornuft i at rydde strandene for tang og lugt frem for at støtte et fransk cykelprojekt.

- Der er masser af borgere, der gerne vil af med al den tang, siger Gert Larsen.

Fordelt på flere tråde på Facebook får Gert Larsen både medvind og arrige reaktioner på holdningen.

Christian Mac Ørum Rasmussen skriver således, at han ikke kunne være mere enig, og Uffe Gidionsen Hanning spørger, om Kalundborg i det hele taget har en strand, som der er gjort noget specielt ud af?

Johnny Forsberg: - Mon ikke der er en grundejerforening, der kan tage sig af det, da sommerhusejerne typisk ikke er skatteydere i Kalundborg Kommune. Jeg er ellers enig i, at det er spild af penge at støtte firmaet: Tour de France.

Inge Marie Engtoft Christensen: - Vi er mange, som er skatteborgere i Kalundborg Kommune. Det er jo heller ikke kun sommerhusejerne, som benytter stranden, men også alle lokale borgere. Vi skal vel ikke alle køre til andre kommuner for at bade.

Per Aagren konstaterer til gengæld, at »man kunne få den lille mistanke, at her var endnu en profillejlighed for Gert Larsen«.

- Jeg vil ikke bruge 600.000 kroner på et cykelstunt, når der skal spares alle andre steder i kommunen, svarer Gert Larsen blandt andet.

Tonen er ikke lige forsonlig i alle indlæg. Allan Christensen skriver således:

- Nu hvor hr. Gert Larsen er så glad for at smide om sig med beløb og antal mennesker, der vil se/besøge Kalundborg Kommune, så vil det jo være meget passende, at han også fremtryller et regnestykke, der viser, hvor meget det pr. år vil koste at holde strandene i Kalundborg Kommune ryddet for tang - og selvfølgelig samtidig oplyse, hvor stor en ekstra indtægt det vil bidrage med til kommunens økonomi?

Allan Christensen fortsætter: - Kan/vil han ikke det, må man jo endnu en gang fastslå, at han kun kommer på banen, når der skal fedtes for vælgerne i håb om, at nogen genvælger ham næste gang, der er kommunalvalg !

Gert Larsens kone, Lise, er også med på tråden. Hun kalder følget bag borgmester Martin Damm (V) for dikkende lammehaler.

Den tone bryder Thomas Voss sig ikke om. Han mener til gengæld, at der er brug for flere unge i det lokalpolitiske arbejde.

