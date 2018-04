Hvis man løber halvmaraton på Sejerø, så skal man ud at vende ved fyret på nordenden.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Løbetur på Sejerø

Kalundborg - 20. april 2018 kl. 08:45 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For femte år i træk løbes til sommer motionsløbet Sejerø-Runden på Sejerø.

Det kommer til at foregå lørdag 7. juli, og der vil igen i år være forskellige distancer at begive sig ud på.

Man kan således løbe - eller gå - fem kilometer, løbe 10 kilometer eller, hvis man har mod på den lange løbetur, tage halvmaraton-ruten, som går hele øen rundt, og hvor man også møder det kuperede terræn.

Løbsruterne går langs vejene på øen, så man kan opleve den smukke natur og det rige dyreliv, der blandt andet byder på harer, fasaner, rådyr, påfugle og forskellige rovfugle.

Start og mål på alle ruter er som sædvanlig at finde på idrætspladsen ved Sejerø Skole, hvor der samtidig vil være mulighed for at klæde om, bade og opbevare sine ting.

Her kan man også slappe af før og efter løbet, ligesom der vil være toiletter og mulighed for at købe kolde og varme drikkevarer samt kage, pølser, is, slik og toast.

På ruterne er der desuden indlagt depoter med vand, saft og frugt.

Færgebillet følger med

Man kan tilmelde sig løbet igennem Sejerø Idrætsforening, der håber på lige så god tilslutning til løbet, som man har oplevet tidligere år.

Der er i øjeblikket tilmeldt omkring 80 deltagere, så der er endnu et stykke op til de normalt mellem 250 og 300 deltagende, som både tæller øboere, sommerhusgæster og tilrejsende motionister, der kommer for at nyde rundturen.

- Vi plejer at nå et godt stykke over 200 - alt afhænging af vejret. Det hjælper efterhånden, som vi når tættere på, men vi vil jo altid gerne have flere tilmeldte. Vi har mange, som først tilmelder sig 14 dage før, og faktisk også en del, som beslutter sig på dagen, mens de alligevel er er på ferie herovre, siger Brian Freese, formand i Sejerø Idrætsforening, der glæder sig til løbet.

- Og så kan jeg lokke med, at færgebilletten ud og hjem følger med, hvis man tilmelder sig, siger han.