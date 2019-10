Et flertal i Økonomiudvalget anbefalede mandag at godkende en samarbejdsaftale mellem råstofindvincderne omkring Bregninge. Hvis aftalen bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen, så er den upopulære råstofvej en realitet. Foto: Per Christensen

Løbet er kørt for modstand mod Bregninge-råstofvej

En stærkt omdiskuteret omfartsvej med udmunding ved foden af Bregningebakken nord for Bregninge kom mandag et stort skridt nærmere mod at blive til virkelighed, da et flertal i Økonomiudvalget besluttede at anbefale en samarbejdsaftale mellem de lokale råstofindvindere, samt en anlægsbevilling på godt 2,5 millioner kroner til trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her