Løb og gang i Kalundborg IF

Kalundborg - 19. oktober 2020 kl. 16:52

Har man lyst til at røre sig lidt, så byder Kalundborg IF på et formiddagshold for løbere og fodgængere.

- Vi samles i Munkesøen om mandagen kl. 9.30, hvorfra der løbes og bliver gået fem til seks kilometer, og efter turen samles vi i klublokalet og hygger - alt med respekt for corona, oplyser Rita Klejs, sekretær i KIF.

Der kan senere blive mulighed for lidt længere ture, hvis man aftaler det.

- Ingen bliver overladt til sig selv - vi går og løber i én samlet gruppe.

- Motionen er for alle, som ønsker at træne sammen med andre. Fællesskabet gør, at man bedre kommer afsted. Så har man ikke en træningsmakker, er her en oplagt chance for at få gang i motionen, lyder det fra Rita Klejs.

Kalundborg IF har udover disse tilbud også løbetræning tirsdag og torsdag fra Munkesøen kl. 17.30. Torsdag er der også ekstra løbetræning med intervaltræning m.m.. Det er et tilbud, hvor alle, som vil gøre noget ekstra ud af træningen, kan komme.

Der er altid trænere eller vejvisere til alle hold.

- Vi har siden august haft et hold nyløberne. De afslutter deres fem km løbetræning sidst i november. Planen er at starte et nyt begynderhold tirsdag d. 5. januar 2021.

- Tirsdag kl. 17-18 og torsdag kl. 18-19.30 har klubben også Indoor fitness i Kalundborghallen hal 1. Vi har dygtige fitnesstrænerne og garanterer altid sved på panden, lover Rita Klejs.