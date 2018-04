Erik Johnsen ved den Toyota hybridbil, man kan vinde på søndag. I en måned. En Toyota Hybridbil er el- og benzinmotor i én - ingen ladestop - altid opladt. I over 20 år har Toyota været en del af en stille revolution, og i dag har over 10 millioner mennesker valgt Toyota Hybrid. Toyota er verdens førende på hybridbiler og -teknologi. Foto: ReklameService - Erik Johnsen

Send til din ven. X Artiklen: Løb 5 Tårns Løbet og vind en Toyota hybrid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løb 5 Tårns Løbet og vind en Toyota hybrid

Kalundborg - 29. april 2018 kl. 20:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang afvikles 5 Tårns Løbet søndag den 6. maj på den berømte vintermaratonrute - denne gang i sommerklæ'r.

5 Tårns Løbet er et løb for alle med gang i - forstået på den måde, at man både kan løbe og gå 13 km og er man til lidt længere distancer, kan man vælge halv- eller helmaraton i løbetempo.

Løbet starter ved løbeklubhuset i Ellinglund (Lundemarken 64c) i Kalundborg, og når startskuddene lyder, går turen gennem Munkesø Stadion, Røsnæsvej, Trøjeløkkevej, Fyrrebakken, Bøgebakken, Nyrupvej, Røsnæsvej, Lillesøvej, Kallerupvej, Nostrupvej, Røsnæsvej. I modsætning til Vintermaratonløbet, løbes der nu ad Skambækvej, forbi Røsnæs Standhotel, Klintedalsvej og videre ad Kystvejen så løberne kan nyde den flotte udsigt langs fjorden, inden løbeturen slutter hvor den begyndte. For maratonløberne starter det hele forfra igen, forklarer Erik Johnsen. 13 km løberne og de gående vender ved depotet lige efter trekanten i Nostrup, og returnerer til mål, mens halv- og helmarathonløberne fortsætter ud i de skønne bakker ved Nostrup.

Kør Toyota hybridbil i en måned

Alle løberne har mulighed for at deltage i konkurrence om en Toyota hybridbil, som man frit kan køre rundt i en måned, og på den måde snuse til den fantastiske følelse det er at køre i en hybridbil og i det hele taget finde ud af hvad fordele der er ved at »være hybrid«.

Det er Toyota Kalundborg-Slagelse som stiller bilen til rådighed, og i den forbindelse siger Roberto Da Cruz fra Autohallen, om Autohallens bevæggrunde til at være medarrangør/sponsor for sådan et løb:

- Udover at udbrede kendskabet til Toyotas hybridbiler, har Autohallen det rigtig godt med at støtte op om lokale initiativer som dette løb. Også fordi løb er sundt, hvad enten man er motionist eller lidt mere dedikeret. Og så er 5 Tårns Motion jo også en stærk lokal forankret klub, hvor der kommer mange mennesker og skaber gode sociale relationer i det daglige, men som også trækker mange løbegæster i løbet af året til klubbens mange arrangementer.

- Vi har altså her en fantastisk god mulighed for at få »hejst flaget« og få vist os og vores biler frem, slutter Roberto Da Cruz.

Notarius publicus trækker

Der er forskudte starttidspunkter på søndag.

Løberne, der deltager i helmaraton begynder kl. 9, mens deltagerne til halvmaraton sendes afsted kl. 10 og de øvrige begynder kl. 11.

- Når der er valgt forskellige starttidspunkter, skyldes det, at løberne så er samlet ved målstregen, når notarius publicus (statsaut. revisionsfirma) foretager lodtrækningen om hybridbilen. For at deltage i lodtrækningen skal man være online-tilmeldt og have gennemført løbet, forklarer Erik Johnsen.

Online-tilmelding foregår på www.5taarnsmotion.dk, hvorfra der også kan udskrives diplomer efter løbet.

Der er specialmedaljer til både 13 km, halv- og helmaraton.