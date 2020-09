Se billedserie Jacob Kiær holdt sin toårige datter i hånden, da han krydsede målstregen til sit maratonløb nummer 100. Han håber, at hun en dag vil gå i sin fars fodspor. Privatfoto

Løb 100 maratoner - og vil løbe 100 mere

Kalundborg - 08. september 2020

- Det var en helt vild ubeskrivelig følelse. Det var helt forløsende at løbe over målstregen, fortæller Jacob Kiær, der for nylig krydsede den magiske grænse, da han gennemførte sit maratonløb nummer 100 og dermed blev en del af den eksklusive Klub 100 Marathon Danmark.

Egentlig havde han planlagt at sætte den personlige rekord tilbage i marts i forbindelse med løbet Vegan Run, som han selv står bag. Men da coronakrisen indtraf, blev løbet udskudt.

Derfor har den 30-årige løber holdt formen ved lige hen over sommeren med en passende kost og tre-fire ugentlige løb på 12-25 kilometer. Han har også løbet syv såkaldte »virtuelle« maratoner, som gennemføres på uofficiel vis, og derfor ikke tæller med i statistikken.

Glæden var derfor ikke blevet mindre, da det endelig blev muligt at løbe det skelsættende Vegan Run, hvor 57 løbsdeltagere var mødt op til start på en syv kilometer lang rundstrækning i Raklev.

- Det er en drøm, jeg har haft de sidste fire år, som jeg har kæmpet for hver eneste dag, jeg har nærmest ikke tænkt på andet, så når man endelig står der, så er det en glædesfølelse, forklarer Jacob Kiær, der holdt sin toårige datter i hånden, da han krydsede målstregen. Datteren deltog også i de 14 første kilometer, hvor hun lå i en babyjogger.

Løbet handlede mest af alt om at have en hyggelig dag, fortæller Jacob Kiær, der til daglig arbejder i Spar i Høng.

- Det var ikke noget med, at jeg skulle ud og sætte en ny personlig tidsrekord. Det skulle være en hyggedag, så jeg holdt tempoet nede, så jeg også havde tid til at tale med de andre løbsdeltagere, fortæller løbsarrangøren, der gennemførte maratonen på 4 timer, 32 minutter og 12 sekunder.

Vigtigt at have mål i livet Jacob Kiær begyndte at løbe som barn, fordi han var lidt overvægtig og gerne ville tabe sig, men han kom hurtigt til at holde af sportsgrenen. I dag er løb blevet hans stærke side og en arena, hvor han hele tiden sætter sig nye mål.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man sætter sig nogle mål i livet. Det giver mere mening i ens liv, hvis man har et eller andet, man går efter, og det er en måde at bevise overfor andre, og sig selv selvfølgelig, at man godt kan, forklarer løberen, der allerede har mange opfyldte mål med i bagagen.

I 2010 gennemførte han således sit første maraton til Copenhagen Maraton.

Herefter blev drømmen at gennemføre en ironman, hvilket blev til virkelighed i 2016. Og det var først herefter, at klub 100 kom ind i billedet.

- Som alle andre har jeg også startet på nul kilometer og så arbejdet mig op af. Det er jo ikke noget man gør fra den ene dag til den anden, forklarer han,

Støtte hjemmefra Fra 2019 til 2020 løb Jacob Kiær intet mindre end 53 maratoner for at nå sit mål, og undervejs er han blevet støttet af sin kæreste, der har givet ham frie tøjler til at udleve drømmen.

- Min kæreste har virkelig været meget tålmodig og støtter mig igennem projektet her, fortæller Jacob Kiær og tilføjer, at det betyder meget for ham, at hans datter har en far at se op til.

Han har allerede sat sig flere nye mål, nu hvor den prestigefyldte medalje for klub 100 medlemmer er i hus. Blandt andet vil han gennemføre 100 halvmaratoner og løbe et ultraløb, hvor man eksempelvis løber 50 kilometer i et særligt terræn.

- Så vil jeg også gerne gå efter stjernerne. Det betyder, at man kommer op på de 200 maratoner og får to stjerner bag ved sit klub 100 logo, siger han.

Klub 100 Marathon Danmark tæller cirka 300 medlemmer, som samlet har gennemført maratonløb svarende til 62 gange rundt om Ækvator.

Fra Klub 100 Marathon Danmark er der 50 medlemmer på verdensranglisten for løbere med mere end 300 maratonløb.