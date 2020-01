Masser af gæster til den offentlige strand benytter Fyrrehegnet som adgangsvej til det rekreative område. Det er langt de feste af de gæster, der kommer på Fyrrehegnet, siger Jens Jørgen Kjær og peger i retning mod stranden. Foto: Bjarne Robdrup

Lodsejere anker byrettens dom i vejsag ved Bjerge

Kalundborg - 27. januar 2020 kl. 10:29 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når vi kommer igennem landsretten, vil vi og Kalundborg Kommune have brugt over 10 gange mere på sagen, end det koster at reparere vejen, siger talsmand for sommerhusejere ved Bjerge Strand.

- Vi har besluttet at anke vejsagen til landsretten. Det var egentlig en meget nem beslutning at tage for de berørte lodsejere. Vi er uenige i byretsdommen, og så er der kun to muligheder - enten accepterer vi dommen, eller også må vi mødes i landsretten.

Sådan ridser talsmanden for 14 grundejere på Fyrrehegnet ved Bjerge Strand, Jens Jørgen Kjær, situatio­nen op i sin kommentar til dommen, som byretten i Holbæk afsagde 20. december 2019, og som lodsejerne nu har taget stilling til.

Eller - som Jens Jørgen Kjær også udtrykker sig:

- Vi kan jo håbe på, at der fra Kalundborg Kommune kommer en voksen ind i lokalet, inden vi skal mødes i landsretten og fortsætte det endeløse spild af penge.

Sagen handler om, hvem der skal betale for vedligehold af den lille vej på et areal, som kommunen engang fik i gave.

Som Jens Jørgen Kjær udtrykte det efter dommen i december:

- Vi synes, det er dybt uretfærdigt. Kommunen slipper reelt for forpligtelser, som den har haft - og efterlevet - i 80 år.

Men Retten i Holbæk afgjorde, at Kalundborg Kommune ikke længere er forpligtet til at betale for vedligehold af, hvad kommunen betegner som en privat fællesvej. Dommen indebærer blandt andet, at det nu er grundejerne, der skal finansiere og vedligeholde vejen, der fører til en offentlig badestrand. Vejen er, mildt sagt, særdeles slidt efter en årelang konflikt.

Jens Jørgen Kjær siger på vegne af grundejerne:

- Vi kan fortsat ikke forstå, at man som sommerhusejer i Kalundborg Kommune skal spilde tid og penge på at føre retssag. Nu har vi og Kalundborg Kommune tilsammen brugt mange gange mere på en retssag, end det koster at reparere vejen. Og når vi kommer igennem landsretten, vil der være brugt over 10 gange mere på sagen, end det koster at reparere vejen.