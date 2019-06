Ole Gammelby fra Ubberup ejer lige under 14 hektar jord, der bliver en del af fredningen af Tømmerup Bakker. Hans jord inkluderer Bavnetop, der ligger ved hjørnet af Tingvejen og Holbækvej. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lodsejer: Gælder min klage ikke?

Kalundborg - 13. juni 2019 kl. 07:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Gammelby var noget forundret, da han forleden opdagede, at der var blevet sat 31.650 kroner ind på hans konto.

Pengene kom fra Miljøministeriet, så han kunne godt regne ud, at de havde noget at gøre med den erstatning, han har krav på grundet Fredningsnævnet for Vestsjællands fredning af området ved Tømmerup Bakker, som han ejer godt 14 hektar af.

Men Ole Gammelby og hans advokat klagede over erstatningsafgørelsen, da den kom tilbage i december sidste år, og klagesagen er stadig til behandling ved Miljø- og Fødevareankenævnet. Derfor overraskede pengeoverførslen ham.

- Jeg tænkte: Gælder min klage ikke, eller er sagen blevet afgjort? Det undrede mig, at pengene bare blev sat ind på min konto, siger lodsejeren.

Pengene er godtgørelse for en del af de udgifter, Ole Gammelby har haft til advokatbistand i forbindelse med fredningssagen. Men beløbet dækker langt fra alle hans advokatudgifter. Ole Gammelby havde rejst krav om næsten det dobbelte, og derfor havde han klaget over de 31.650 kroner han var blevet tildelt. Troede han.

Det viser sig nemlig, at man slet ikke kan klage over den erstatning, man får tilkendt i godtgørelse for advokatudgifter i sådanne sager. Det står i Naturbeskyttelseslovens paragraf 47. Det havde Ole Gammelby bare ikke fået noget at vide om i den klagevejledning, der stod i erstatningsafgørelsen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland.

- Der har ikke været nogen som helst information, siden jeg fik at vide, at jeg kunne klage. Og så dukker pengene bare op, stadig uden at jeg hører noget fra nogen. Det kan da ikke være rigtigt, at det er den måde, man gør det på, siger Ole Gammelby.

Greta Hagge fra Fredningsnævnet for Vestsjælland sender dog aben videre.

- Vi sender den klagevejledning ud, som Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har udfærdiget, siger hun.

Jørgen Heinemeier arbejder med fredningssager hos Miljøstyrelsen. Han kan godt se, at informationen om, at man ikke kan klage over godtgørelsen for advokatudgifter, godt kunne tages med i klagevejledningen.

- Det kunne give god mening, så man ikke spilder unødigt krudt. Vi oplever sjældent problemer, men jeg kan godt se, at det vil være relevant at se på, om det kan gøres klarere. Hvis der er et hul, må vi se på det sammen med fredningsnævnet, siger han.

Det vides endnu ikke, hvornår Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer sin endelige afgørelse om hele fredningen af Tømmerup Bakker.