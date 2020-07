Skonnerten Fylla er i sig selv et smukt syn. Mamndag efternmiddag står Fylla ud af Kalundborg havn med 16 udsatte børn og unge - og et hold af frivillige. Foto: Red Barnet Kalundborg

Send til din ven. X Artiklen: Livsoplevelse på vandet for 16 børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livsoplevelse på vandet for 16 børn og unge

Kalundborg - 11. juli 2020 kl. 15:12 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har et fantastisk hold på 16 piger og drenge mellem 14 og 17 år, som vi frivillige glæder os til at dele en helt unik oplevelse sammen med. At få lov til at holde en ferielejr på denne måde, er en oplevelse for livet - nye venskaber og fællesskab venter forude.

Ordene kommer fra Henrik Lykke, lejrleder i Børnelejr Kalundborg.

Baggrunden for initiativet er, at alt for mange børn i Danmark hverken kommer på camping, teltture eller udflugter, når det er sommerferie.

Men det laver Red Barnet Kalundborg om på og sender derfor frivillige afsted til søs for at give de 16 børn og unge fantastiske ferieminder fyldt med frisk luft, fællesskab og et tiltrængt frikvarter.

Ferielejren er for udsatte børn, unge og familier, der sammen står til søs på Skonnerten Fylla. Fylla stævner ud fra Kalundborg havnepark mandag 13. juli først på eftermiddagen - og vender hjem fredag 17. juli.

På Red Barnets ferielejre er der stort fokus på god hygiejne, afstand og rengøring - ikke mindst på Skonnerten Fylla, som skal overholde en lang række COVID-19-retningslinjer.

Håndsprit er der nok af, for alle ferielejre til søs har fået doneret fem liter til turen, foruden et krav om hyppig håndvask.

Succes sidste år

Det er ikke første gang, at Red Barnet afholder ferielejre på de danske farvande.

Sidste år var første gang, hvor en række børn og familier fik unikke øjeblikke sammen, mens de lærte om livet som sømænd.

På Fylla indgår frivillige, børn og familier i alle daglige rutiner. Det inkluderer alt fra sejlads og knobinding til rengøring og madlavning. Og så er der selvfølgelig plads til leg og afslapning.

Heidi Nystrand er med i år som Red Barnets frivillige togtleder og har mange års erfaring med sejlads. Besætningsmedlemmerne består derudover af skipper, en styrmand og en matros.

- Besætningen og jeg ser frem til at sejle med alle familierne fra Red Barnet - det er på sommerferietogterne, at vi har tid til fordybelse og kan nyde de smukke danske kyster fra skibets dæk. Vi håber, vind og vejr er med os, så vi kan besøge alle byerne, siger skipper Mark Ambech.