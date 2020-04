Livreddere skal gøre legetøj rent

Direktør Michael Gravesen er virkelig imponeret over den store indsats som lærere, pædagoger, dagplejere og andet personale har gjort for at gøre de kommunale skoler og dagtilbud klar til at genåbne i dag.

- De har virkelig gjort et stort arbejde, siger han.

Udover folk fra Børn- og Ungeområdet i Kalundborg Kommune, har andre personalegrupper også hjulpet.