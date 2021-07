Liv på Den Gamle Skole på Asnæs igen

- Det har været meget hårdt økonomisk for mig under coronanedlukningnen, men efter jeg begyndte herude, er jeg begyndt at få flere kunder igen, siger hun.

Der er ikke mulighed for at lave mad på stedet. Der er dog muligheder for at varme maden op. Lone Klitten har lavet aftaler med både Meny og kokken Mia Reesen om et samarbejde, men det står kunderne frit for, hvor de vil have maden fra.