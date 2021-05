Liv i klude og i forsamlingshuse

Nu kommer der for alvor liv i forsamlingshusene igen oven på en lang og trist corona-pause. Det er Odsherred Teater, som præsenterer en erotisk kabaret, der med garanti vil bidrage til smil og glæde - og til blussende kinder.

Spørgsmålene vil kredse om erotikken, når man kommer op i årene. Om længslerne og trængslerne og lysterne og manglen på dem. Publikum møder også dem, der skrev brevene og historien bag spørgsmålene. Og med hensyn til spørgsmålene: Findes der egentlig svar? Er der egentlig brug for dem? Eller var det nok bare at skrive dem ned og få nogen til at læse dem?