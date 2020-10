Den gamle Smedje i Reerslev er bragt flot tilbage fra ruinens rand, og næste projekt er et nyt, gammelt tag. Foto: Per Christensen

Liv i den gamle smedje

Den gamle smedje i Reerslev var tæt på at gå helt til, da en lokal gruppe gik sammen om et omfattende renoveringsprojekt. Dette projekt er nået meget langt, men der er stadig et stykke vej, før det arbejdende smedemuseum lever op til visionen bag renoveringen.

- Vi er langt med at renovere murværk og bindingsværk i samarbejde med tømrermester René Rohde fra Reersø, som har stor erfaring med restaurering af gamle, fredede bygninger. Og så ville vi gerne i gang med at lægge et nyt, gammelt tag på i brugte, røde teglsten, men det skal vi først have fundet penge til, fortalte Viggo K. Pedersen, der er formand for foreningen bag den gamle smedjes istandsættelse.