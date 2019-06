- Det er jo ikke kun de store produktionsvirksomheder, der mangler folk, som vi gerne skal lokke til at bosæte sig i kommunen, siger JR?s direktør Klaus W. Rasmussen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Liv i Kalundborg får ny storsponsor

Kalundborg - 26. juni 2019

- Det er fantastisk med opbakning fra endnu en lokal virksomhed.

Sådan lyder det fra Rikke Dybkjær Meltz, Kalundborgegnens Erhvervsråd, som glæder sig over, at Liv i Kalundborg-puljen nu også støttes af vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle, og Ruth Rasmussens Fond har besluttet et bakke op omkring et aktivt fritidsliv rundt omkring i Kalundborg Kommune med i en årrække at bidrage med 50.000 kroner pr. år. Hidtil er puljen blevet støttet af Kalundborg Forsyning, Alfa Nordic, Equinor Refining Denmark, Novo Nordisk, National Oilwell Vargo og Kalundborg Kommune.

- Vi har valgt at bidrage til puljen, da vi mener, at det er vigtigt med et aktivt fritidsliv for at tiltrække mere arbejdskraft til Kalundborgegnen. Det er jo ikke kun de store produktionsvirksomheder, der mangler arbejdskraft, det er også os andre. Udover at lokke folk til vores arbejdspladser, skal vi også gerne lokke dem til at bosætte sig i kommunen. Det handler både om tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere og deres familier, siger direktør for Johs. Rasmussen, Klaus W. Rasmussen.

- Det er en fornøjelse at være med til at bygge noget op, som hele tiden udvikler sig i en positiv retning. Vi er meget glade for det flotte bidrag. Vi ved, at et aktivt fritidsliv er vigtigt for, at man trives og med flere midler håber vi at skabe flere relationer og netværk, som får tilflyttere til at blive i Kalundborg kommune, siger erhvervschef Jens Lerager på vegne af styregruppen.

Styregruppen består af repræsentanter fra Equinor Refining Denmark, Novo Nordisk, Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Aktivitetspuljen Liv i Kalundborg har til formål at skabe fællesskabende fritidsaktiviteter i hele Kalundborg kommune til fremme af tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere til kommunen. Puljen blev oprettet i august 2016 med bidrag fra både kommunen og lokale virksomheder. Siden har 53 aktiviteter for alle aldersgrupper fået tilskud. Der er blevet uddelt tilskud fra 5.000 kroner til 45.000 kroner - til omkring 700.000 kroner i alt, og deltagerantallet ved arrangementerne har været meget varierende fra 20 deltagere til flere tusinde. Det er altså både små og store aktiviteter, der kan få tilskud.

Alle kan søge om tilskud til aktiviteter, der inviterer til fællesskab og udvikling af relationer mellem nye og »gamle« kalundborgborgere. Man behøver ikke at være medlem af en forening for at søge om tilskud.

Næste ansøgningsfrist er den 1. september klokken 12.00.

