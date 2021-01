Lips tager imod i nyt og lyst byggeri

Og har medarbejderne lige et øjeblik, så kan de kigge ud på den store plads foran værkstedet følge livet der. Der er nemlig altid gang i et eller andet hos Lips Autoteknik - biler der kommer til reparation, udlejning af varevogne, udlejning af personbiler, en bilhandel der skal afsluttes eller indledes og kunder der skal skal have vasket bilen og meget andet.

På værkstedet tager man alle forholdsregler og passer godt på både bil og kunder. Engangs-handskerne bliver flittigt brugt, og det samme gælder sædeovertræk og andet, der kan være med til at hindre en eventuel spredning af smitte. Som et ekstra tiltag tilbyder Lips-medarbejderne at hente og bringe de biler, der skal på værksted for at undgå for meget kontakt. Kunden kan også vælge at stille bilen og aflevere nøglen i nøgleboksen.