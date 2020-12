Se billedserie Christina og datteren Victoria er glade på vej hjem med julemad og gaver efter besøg hos Lions. Julen er reddet. Vi er meget taknemmelige, tilføjer Christina. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lions giver juleglæde til 60 familier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lions giver juleglæde til 60 familier

Kalundborg - 22. december 2020 kl. 14:54 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Jeg har ikke haft arbejde i mange år på grund af forskellige fysiske skavanker. Og som førtidspensionist er der ikke altid det store at rutte med, når regningerne er betalt. Men man vil jo gerne give sine børn en så god jul som overhovedet muligt, ikke?

Ordene kommer fra Christina, enlig mor til tre, hvoraf de to yngste på fem og 13 år bor hjemme.

Christina, med den yngste, Victoria på fem år, havde taget plads i køen, da Lions Kalundborg tirsdag uddelte julemad og gaver for over 40.000 kroner. 60 familier blev begunstiget. De 40 af dem med den komplette julepakke med flæskesteg og and, ris a la mande, tilbehør, gaver til børnene - og jule­slik. Christina og hendes familie var den ene af alle dem, der har søgt, som blev udvalgt.

- Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg vil ikke have råd til at købe alle disse gode ting ud af min indkomst. Men jeg vil også gerne være et ordentligt menneske. Så jeg har ikke søgt om hjælp til julemad og pakker andre steder, siger hun.

Imens sørger Svend Olesen og Helge Rasmussen fra Lions for at fylde i Christinas kurv.

- De 40 familier, der får, om jeg så må sige, den komplette pakke, modtager julemad og gaver for i gennemsnit 800 kroner. Det kan naturligvis variere lidt alt efter, hvor mange børn, der er i den pågældende familie, siger Svend Olesen.

Og så var det egentlig meningen, at det var det. Men nej:

- En borger har sponseret 10.000 kroner. Og det betyder, at 20 familier yderligere, som vi ellers havde måtte sige nej til, nu hver kan modtage et gavekort på 500 kroner. Det betyder i høj grad også noget op til jul, siger han.

En yngre kvinde i køen er udtaget til at modtage et gavekort. Hun ønsker ikke sit navn frem, men hun lægger ikke skjul på, at hun er meget taknemmelig.

- Jeg skal holde jul med min søn på syv. Drengens far, som har sin egen familie, har sørget for en julegave til ham, og nu kan vi med gavekortet også få julemiddag. Vi har endda fået råd til at købe et lille juletræ også. Det glæder jeg mig vildt til, for vi har ikke så meget at gøre godt med i hverdagen.

En lokal virksomhed, der også gerne ville bidrage til Lions initiativ, har tænkt særdeles fornuftigt:

- Virksomheden har sponseret håndsprit således, at alle 60 familier, som vi i dag kan begunstige, hver modtager en flaske håndsprit. Det betyder naturligvis også noget i denne tid, siger Svend Olesen.

Lions uddelinger fandt sted i bistroen i Kvickly på Elmegade. Bistroen er i sagens natur lukket ned, så der var god plads til de mange donationer i går.

- Det er dejligt at være med til at kunne glæde andre, tilføjer Svend Olesen.