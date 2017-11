Se billedserie Lindetræet fotograferet i juni, hvor bladkronen burde stå tæt, smuk og bladrig. Privatfoto

Lindetræ udsat for groft hærværk

Kalundborg - 17. november 2017 kl. 19:41 Af Eva Lyng Johansen

Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg (DN Kalundborg) har anmeldt hærværk af et lindetræ på Bindeleddet i Gørlev til Kalundborg Kommune, som har anmeldt hærværket til politiet.

»I 2016 skrantede et stort flot lindetræ på Bindeleddet i Gørlev. Store dele af kronen blev bladløs midt på sommeren. I år er den helt gal - det meste af kronen stod næsten bladløs hele sommeren. Årsagen er, at træet har været udsat for et voldsomt og meningsløst hærværk - kun med det ene formål at slå træet ihjel.«

Sådan står der i Danmarks Naturfredningsforening Kalundborgs årsberetning.

Ifølge foreningen viste lidt detektivarbejde, at ukendte i 2016 sprayede en rød ring rundt om stammen i forbindelse med, at kommunen fældede et par andre træer på vejen, som stod for tæt på vejbanen.

Dette formentlig i håb om, at kommunen ved en fejl også fældede dette træ. Det skete imidlertid ikke, idet kommunens folk undrede sig over, at dette sunde og smukke træ skulle fældes.

Der blevet boret huller i stammen tæt på jordoverfladen.

- Hvilken gift og i hvor store mængder, giften er hældt ind i træet, kan vi kun gætte på. Det er noget svineri, står der i årsberetningen.

Træet er nu så svækket, at det er yderst tvivlsomt, om det overlever og villakvarterets lindeallé bliver hermed stærkt amputeret.

DN Kalundborg har som har anmeldt hærværket til Kalundborg kommune, som har indgivet en politianmeldelse.

Ifølge Martin Bjerregaard, kommunnikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, er der typisk to scenarier, når det gælder hærværk på træer.

I det første tilfælde er det ofte nabostridigheder, hvor en part har antipati mod et træ og gøre et eller andet ved træet, så det går ud. I det andet tilfælde kan det være et træ i det offentlige rum, som en person kan have et antipati imod, og derfor gør et eller andet ved det, så det går ud.

- I de her sager skal vi helst enten tage folk på fersk gerning eller have nogle vidner, som har set hærværket, siger Martin Bjerregaard, som oplyser, at folk kan henvende sig på 114, hvis de har set noget.