I Lindegårdens vestlænge finder man rester af Vestborgens murværk, og længen ligger med en flot udsigt ud over det gamle borgværk. Det er blot nogle af årsagerne til, at Museum Vestsjælland gerne ser den nyistandsatte længe indrettet som et formidlings­center for Kalundborg og Vestsjællands middelalderhistorie. Foto: Mie Neel

Lindegården kan blive fantastisk som middelaldercenter

Udviklingen af et middelalder-formidlingscenter i vestlængen på Lindegården i Kalundborg står højt på Kalundborg Museums ønske­liste, når man senere på året præsenterer en masterplan for Højbyen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her