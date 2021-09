Se billedserie Spildevand med lort og druknede rotter strømmer direkte fra kloak­afløbet ud i Houget. Privatfoto

Lille sandø er fyldt med lort og druknede rotter

Kalundborg - 15. september 2021 kl. 05:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- Sidste gang, det regnede voldsomt, væltede det ud med druknede rotter fra afløbet på den lille sandø. Og denne gang er det menneskelort i anseelige mængder, der flyder på sand­øen.

Sådan fortalte to beboere fra området ved Strandstien, som sendte billeder af både afløb og lort til Nordvestnyt. Parret vil ikke i avisen med navne, men de vil gerne have hjælp til at få løst problemet, og de har tidligere kontaktet kommunen, oplyste de.

Sandøen, hvor man efter voldsomme regnskyl kan finde druknede rotter og lort, ligger ud for Vestre Havnevej dér, hvor den møder Strandstien - lige ud for Hærvigsgade. Det lillebitte strandstykke med sand og sivbevoksning er temmelig populært og bliver dagligt besøgt i godt vejr af både badende og folk, der går tur og har lyst til at tage en slapper på ministranden.

Nordvestnyt kontaktede Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, som oplyste, at man er klar over problemet og i gang med at finde en løsning. Og så fik han kundechef Line Kromann til at forklare, hvordan situationen helt præcist er:

- Vi har først konstateret problemet for 14 dage siden i forbindelse med, at vi ville undersøge, hvor saltvandsindtrængningen kom fra, og hvad der forårsagede eventuelle problemer. Vi kan se, at der skal monteres nye højtvandslukkere, da de havde taget skade. De nye højtvandslukkere skal dog specialfremstilles, før de kan monteres, oplyser Line Kroman.

Hun fortæller også, at da forsyningen igangsatte de indledende undersøgelser for 14 dage siden, blev der i den forbindelse også konstateret uhensigtsmæssigheder i ledningsførelsen. Disse udfordringer vil blive håndteret samtidig. Samtidig vil der i den nærmeste fremtid blive kørt tv-inspektion på ledningen. Det er man i gang med at indhente priser på at få foretaget.

Desuden forklarer forsyningens kundechef, at kloak­udløbet på sandøen er et gammelt overløbsbygværk, der normalt står under vand og ikke er forsynet med dæksel.

- I det vi laver projektet, altså udbedrer systemet, vil det formentlig blive fjernet eller lukket af. Det kommer der klarhed over, når vi kommer lidt længere med projektet, siger Line Kroman, der tilføjer, at man gør alt for at få afhjulpet det yderst beklagelige og ikke særligt lækre problem så hurtigt som muligt.