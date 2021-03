Lokale gymnasier melder om en lille fremgang på søgningen til de gymnasiale uddannelser. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lille elev fremgang på lokale gymnasier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lille elev fremgang på lokale gymnasier

Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 11:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tirsdag morgen kunne rektorerne på Kalundborgs tre gymnasier gøre status over ansøgerfeltet til det kommende skoleår.

- Vi har fået 152 ansøgninger til stx til næste år. Det er mere end sidste år, hvor vi kun havde 134 ansøgere, og det er samtidig også mere, end vi havde forventet på baggrund af beregninger ud fra årgangens størrelse, så vi er meget tilfredse, siger rektor Peter Abildgaard Andersen fra Kalundborg Gymnasium og HF.

Til hf har gymnasiet modtaget 64 ansøgere, fordelt ud over den almindelige to-årige hf-uddannelse og den særlige tre-årige hf-uddannelse, som gymnasiet oprettede for et par år siden.

- Vi regner med at kunne oprette to to-årige hf-klasser og en tre-årig hf-klasse. Dertil ligger vi lige på vippen, hvorvidt vi skal oprette fem eller seks stx-klasser, siger Peter Abildgaard Andersen.

På Allikelund Gymnasium i Kalundborg er rektor Karen Marie Christensen meget tilfreds med ansøgerfeltet.

- Vi har ansøgere nok til at kunne lave en stor htx-,

hhx- og eux-klasse efter sommerferien, og vi kan også lave to store klasser i 10. klassecenteret. Alt i alt starter der omkring hundrede nye elever hos os efter sommerferien, siger hun.

På 10. klassecenteret er det faktisk en tilbagegang i forhold til tidligere år.

10. klassecenteret flyttede ind på på Allikelund Gymnasium for to år siden, og de første år har der været elever nok til at starte tre 10. klasser.

I år er der imidlertid kun nok til to. Til gengæld er der fremgang på ungdomsuddannelserne. Blandt andet hhx, der i år har fået 18 ansøgere.

- Det er kun få år siden, at vi var nødt til at nedlægge vores hhx og flytte de tilbageværende elever til Holbæk, så det er meget tilfredsstillende, siger rektor.

På Høng Gymnasium og HF ligner ansøgertallet til forveksling det fra sidste år.

- Vi har fået en anelse flere ansøgere end i 2020, vi snakker om en halv snes stykker. Som det ser ud nu, har vi elever nok til at kunne oprette to nye stx-klasser og to nye hf-klasser efter sommerferien, siger rektor Morten Olesen.

Sidste år fik skolen imidlertid så mange ekstra ansøgere til hf-uddannelsen i løbet af forårsmånederne, at man fik mulighed for at oprette en ekstra hf-klasse.

- Jeg kan ikke garantere det gentager sig, men traditionelt kommer der ekstra hf-ansøgninger i løbet af foråret og sommerferien, siger Morten Olesen.