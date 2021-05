Lille dyk i omsætning

Det gælder på to områder: Med at overholde corona-restriktionerne. Og med at sortere alt for meget slidt, ødelagt og beskidt, som folk afleverer i Spildop-containeren på genbrugspladsen på Asnæsvej.

- Kunderne skal have stor ros for at følge retningslinjerne uden brok. Men der er alt for mange, som afleverer aldeles værdiløse ting til os på genbrugspladsen. Det koster os alt for meget besvær at sortere og smide tingene ud, fortæller loppe-formand Henrik Harslund.