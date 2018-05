Se billedserie Lørdag og søndag er der for sjette år i træk Morten Korch-dage på Reersø. Her kan man få en hestevognstu, se gamle traktorer og landbrugsredskaber i sving, besøge kostalden og meget mere. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Lige som i de gode gamle dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lige som i de gode gamle dage

Kalundborg - 05. maj 2018 kl. 19:11 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag og søndag står i nostalgiens tegn på Reersø, da der for sjette år i træk blev holdt Morten Korch-dage på Dronningegården på Reersø.

Som navnet antyder, så er det de store heste, gamle veterantraktorer og endnu ældre landbrugsredskaber, der er det store trækplaster. Og børn og barnlige sjæle stimlede sammen for at se, når de gamle plovjern kører i jorden.

Det gode vejr havde lokket mange besøgende til Reersø, og arrangørerne håbede på, at man måske kunne slå den hidtidige publikumsrekord.

- De første par år, var vi ret uheldige med vejret, og det betyder meget for hvor mange besøgende vi får. Første år havde vi måske 250 besøgende, i de efterfølgende år kom vi op på omkring 500, men sidste år var vejret fantastisk, og vi rundede over tusinde besøgende. Jeg har ikke overblik over, hvor mange gæster vi har haft endnu i år, men det ser meget lovende ud, så jeg tror vi kommer op i det lag igen i år, siger Kim Christens, der er indehaver af Reersø Amerikanerbil Museum og arrangør af Morten Korch-dage på Reersø.

Det stadig voksende arrangement, kræver stadig flere frivillige for at løbe rundt, således har Kim Christens i år ikke mindre end 54 mænd og kvinder til at hjælpe sig. Der er også konstant bud efter ham, når der mangler forlængerledninger til musikken eller sodavand i pølsevognen.

- Vi er konstant på i disse dage. Det er skægt at tænke på, at om et par dage, når det hele er ryddet op, så er det igen bare mig på gården, griner Kim Christens.