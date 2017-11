Se billedserie Una Arleth Andreasen bruger forskellige kort i samtalerne, som folk kan tale om deres problemer og udfordringer ud fra. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Lifecoach sætter fokus på folks styrker

Kalundborg - 28. november 2017 kl. 21:58 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et halvt års tid siden sprang Una Arleth Andreasen ud som lifecoach og åbnede sit hjem for mennesker, der søger hendes hjælp til at håndtere deres problemer.

- Som lifecoach er jeg rigtig god til at skubbe forsigtigt på folk, som har besluttet, at deres liv skal tage en anden retning. Det kan være problemer i deres liv, der handler om for eksempel karriere­skift, stress eller sorg. Måske føler man ikke, man er god nok, eller at man ikke slår tilstrækkeligt til på sin arbejdsplads, siger hun og uddyber:

- Der er faktisk ikke grænser for, hvad der kan bearbejdes, hvis man er klar til det, og gennem samtaler, øvelser og delmål hjælper jeg med at holde folk fast i den retning, de gerne vil i. Jeg fastholder dem i at gå ligeud uden at tage alle sidevejene, siger Una Arleth Andreasen.

For tiden er Una Arleth Andreasen selv arbejdssøgende, og arbejdet som lifecoach er i øjeblikket kun en bibeskæftigelse. Men på sigt skulle det gerne udvikle sig, og derfor udvider hun også sine kompetencer ved at gå til mentoreksamen 12. december.

- Jeg mener, vi alle er født positive, og alle vores værdier er i udgangspunktet positive. Det er vores styrker, der giver os energi og flow i hverdagen, men nogle har bare svært ved at få øje på det, der giver dem energi, fordi man ubevidst kan hægte sig fast i de negative ting, der indlejrer sig i os efterhånden, forklarer hun.

Læs hele interviewet med lifecoachen fra Føllenslev i Nordvestnyt tirsdag