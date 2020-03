Lidt sker der da...

Det ikke ligefrem summer af aktivitet i og omkring Kalundborg i denne tid, men der sker stadig lidt hist og her.

På en rundtur i byen mandag formiddag mødte vi et team fra KA Fiber - Max og to gange Mathias - der er med til at lægge fiberkabel og mangler en strækning på 1800 meter. Det vil de være en uges tid om, og så er det videre til næste projekt, fortalte de.