Lidt dårlig lyd men garanteret smittefrit: Bibliotek sender foredrag fra hjemmekontoret

Så nu har arrangementet ændret form og kommer til at køre online, dog på det samme tidspunkt.

- Bogfolkene har siddet på deres hjemmekontorer og optaget hver deres oplæg. Vi tager forbehold for dårlig lyd, men til gengæld er optagelserne helt fri for smitte, lyder det muntert fra bibliotekar Marie Læssøe Lind.

- Video-optagelserne kan også ses for sig, hvis du ønsker at hoppe videre til et emne der interesserer dig, siger Marie Læssøe Lind.