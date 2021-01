Liberty-skibe i Kalundborg

Det fortælles, og aviserne skrev det også, at en af kaptajnerne på et Liberty-skib, der lige var ankommet til Kalundborg, trak sin pistol og skød fra kommandobroen. Havnearbejderne, der skulle losse skibet, nægtede at gå ombord før kaptajnen var fjernet. Hvad der har fået kaptajnens nerver til at slå klik vides ikke, men årsagen kan være, at han på vej til Kalundborg løb på grund ved Anholt. Næste dag var der en ny kaptajn på Liberty-skibet.