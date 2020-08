Lensgreve, kammerherre og hofjægermester fylder 90 år

Christian Lerche er også en kendt person i samlerkredse. Han har blandt meget andet en stor viden om falske mønter, hvor fødselarens store møntsamling blandt andet omfatter mere end 200 falske mønter tilbage fra Christian 2.s tid og endda før det. Fritiden bruges gerne ved et bridgebord, og så er Christian Lerche formand for Den Kongelige Tarok-klub, som prins Henrik og han startede i 2008 sammen med gode, fælles venner.

Han har været med til at skrive den nye lærebog om Tarok, og han er en ivrig underviser for dem, der gerne vil lære kortspillet. Det er nemt at lære, men svært at blive god til.