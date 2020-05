Se billedserie Kim Blanksø Pedersen, der er lektor på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg har lavet en videnskabelig podcast om coronavirus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lektor laver podcast om coronavirus

Kalundborg - 10. maj 2020 kl. 06:48 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er corona-virus? Hvor kommer den fra? Hvilke celler i kroppen angriber den? Og kan man behandle covid-19?

Det er nogle af de spørgsmål, som Kim Blanksø Pedersen har taget op i en ugentlig podcast, siden han, ligesom rigtig mange andre danskere, blev hjemsendt fra sit job på Professionshøjskolen Absalon i marts.

- Man kan jo næsten ikke åbne en avis, uden at det vælter ud med alt muligt om coronavirus, epidemier og pandemier, så det var et forsøg på at forklare baggrunden for det her og give et lidt mere fagligt indspark om alt den info, der er, siger lektoren, der har undervist i molekylærbiologi og mikrobiologi på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg, siden uddannelsen blev oprettet for snart tre år siden.

Hver uge siden uge 12 har han således samlet op på de videnskabelige nyheder om corona-virus i en podcast, der primært henvender sig til hans studerende og studerende på andre universiteter. Podcasten er dog også offentlig tilgængelig på spreaker.com.

- Det er jo ikke fordi, det er noget, de skal lære. Det er mest bare en service. Vi har talt lidt om coronavirus i undervisningen, men det er en meget lille del af det, de skal lære.

Det er mest for at give dem mulighed for at forstå, hvad det er, der foregår, siger han.

Han bruger som regel to en halv time på at researche, optage og redigere den ugentlige podcast, der typisk varer et kvarter.

Han kan følge med i, hvor mange der hver dag downloader covid-19-podcasten, og tallet varierer mellem 10 og 20 download om dagen. Det overrasker underviseren, hver gang han ser statistikken.

- Det er jo meget sjovt at se som underviser. Hvis du underviser en klasse - eller endnu værre, hvis du underviser en klasse over nettet, er det svært at se, hvor meget materialet bliver brugt. Her får jeg faktisk et tal.

Startede for fem år siden

Faktisk begyndte Kim Blanksø Pedersen allerede at lave podcast til sine studerende for fem år siden, da han arbejdede på bioanalytikeruddannelsen i Næstved. Her havde nogle af de studerende på eget initiativ hevet talen ud af nogle af hans power-point, så de kunne høre det, når de luftede hunden og vaskede op.

Det blev startskuddet til, at han og kollegaen Katrine Balsløw Dester tilbage i 2014-15 startede podcasten Bio Radio, hvor de tog forskellige fagspecifikke emner op. Siden 2018 har han stået for podcasten sammen med kollegaen Christian Møller Pedersen, der er lektor i matematik.

Som biprodukt lavede Kim Blanksø Pedersen senere en ugentlig podcast ved navnet Bio News, og det er på den kanal, at han nu er begyndt at dele viden om corona-virus.

- Som underviser skal man tænke på, at den måde folk lærer på er meget forskellig.

Nogle kan lide at se, andre kan bedst lide at læse eller få tingene forklaret på forskellige måder. Men nogle lærer faktisk bedst ved at høre det. Så vi tænkte, hvorfor ikke bare lave en podcast, siger han om podcasten, som han ofte bruger som introduktion til et nyt emne. I statistikken kan han også følge med i, at eleverne flittigt bruger podcasten, når de læser til eksamen, hvor antallet af downloads stiger til 30-50 om dagen.