Ingrid B. og Peter W. Jensen er initiativtagere til et legeprojekt i Dommergårdens Have, som henvender sig til alle børn - også børn med handicap. Her er parret fotograferet foran området, hvor legeanlægget, der koster 360.000 kroner, etableres. Foto: Mie Neel

Legeplads for sårbare børn med i »fiks«

I løbet af i år vil Høng få en ny lege-aktivitet til Bevægelsesparken bag biblioteket i Dommergårdens Have. Lege-aktiviteten er én blandt fem meget forskellige projekter, som kommunens næststørste by kan glæde sig til for den million kroner, som kommunalbestyrelsen har afsat til Høng i Få det Fikset-puljen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her