Se billedserie Torsdag indviede beboerne i Skydebanevænget to nye legepladser samt en boldbane til en samlet pris på 3,2 millioner kroner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Leg og motion for 3,2 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leg og motion for 3,2 millioner

Kalundborg - 11. juni 2020 kl. 18:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag var en festdag i afdeling Skydebanevænget Kalundborg Almennyttige Boligselskab (KAB), da to nye legepladser samt en boldbane til de lokale beboere officielt blev indviet.

Egentlig var det meningen at de nye legepladser skulle være åbnet noget tidligere, men lige som så meget andet blev åbningen udskudt på grund af coronakrisen.

Torsdag kunne den officielle indvielse dog endelig finde sted. Børn og voksne stimlede sammen på pladsen, hvor de blev modtaget af formanden for KAB Richard Poulsen.

- Vi har ikke haft huslejestigninger i Skydebanevænget i ni år, og alligevel er de lykkedes os, at opspare 3,2 millioner kroner, til at investere i disse dejlige uderum, så der kan dyrkes både leg og fitness, sagde formanden i sin velkomsttale.

Børnene var utålmodige for at få lov til at afprøve de nye legeredskaber, og da Richard Poulsen i slutningen af sin tale formanede de fremmødte til at huske at holde afstand til hinanden, kunne en lille dreng ikke bære ventetiden længere.

- Ja, ja det ved vi godt. Kom nu, udbrød han ivrigt.

Herefter fandt formanden skyndsomt saksen frem og klippede båndet over til legepladsen, og de mange børn strømmede ind på pladsen.

Her var særligt de to nye svævebaner populære, og børnene fløj på den med høje hvin gennem luften over legepladsen. Andre legeredskaber såsom klatrestativet, rutsjebanen og gyngen fik dog også masser af opmærksomhed.

- Der plejede at være en gammel legeplads på området, og for 25 år siden fik vi også etableret nogle fitness redskaber på pladsen. Det var en stor succes, men er for længst blevet slidt ned, fortæller Richard Poulsen.

Fitnessredskaber er der dog stadig på pladsen, og flere børn fandt da også vej ind til dem, hvor de klatrede rundt i ribberne og hoppede og sprang på redskaberne.

De som havde brug for et pusterum, var der også tænkt på. Et hjørne af pladsen var indrettet med bænkesæt og pyntet med blomster. Her søgte flere af de voksne op for at hygge, mens børnene legede.

I dagens anledning var der også sørget for forfriskninger til både børn og voksne. Der var opstillet en pølsevogn, hvor de fremmødte kunne få både pølser og is, og mange af de voksne valgte at stille sig i kø ved vognen, mens børnene legede.