Ledigheden falder stadigvæk i Kalundborg

Kalundborg - 26. juni 2020

Efter den første måned af coronakrisen fik ledigheden til at stige med raketfart i Kalundborg Kommune, er det samlede antal af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp nu støt faldet i omkring to måneder.

Siden starten af uge 16 i midten af april, hvor ledigheden toppede, er der nu 144 borgere færre på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp i Kalundborg Kommune.

Og det glæder arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard.

- Vi har en situation nu, hvor vi bliver ved med at få færre, og det betyder, at vi nu er på niveau med uge 13, forklarer arbejdsmarkedschefen, der sammenligner den aktuelle situation med den første uge af coronakrisen.

I starten af uge 13, var der således 1923 dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp i kommunen, og det niveau er man nu kommet nogenlunde tilbage på med 1944 borgere på de tre ydelser. Da der var allerflest i midten af april var der til sammenligning 2088 ledige borgere.

- Samlet set er det jo positivt, at der fortsat er et fald, og at vi har været mindre ramt end landsgennemsnittet, siger arbejdsmarkedschefen, der dog pointerer, at ledigheden stadig ligger over det niveau, man normalt havde kunnet forvente først på sommeren, hvis der ikke havde været coronakrise, da mange typisk går i arbejde hen over foråret.

Ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er antallet af tilmeldte på Jobnet steget markant mindre i Kalundborg Kommune end i resten af landet under coronakrisen. Siden den 8. marts er antallet af tilmeldte i Kalundborg således steget med 20 procent, hvor det på landsplan er med hele 32,5 procent.

Sammenlignet med udvikling i den samme periode i årene 2015-2019, ser tallene dog ikke gode ud. Her faldt antallet af tilmeldte på Jobnet nemlig i gennemsnit med 18,9 procent.

At udviklingen i Kalundborg Kommune er så relativt positiv, som den er, skyldes ifølge arbejdsmarkedschefen flere ting:

- Det skyldes jo helt sikkert, at man har genåbnet samfundet, så der er behov for mere arbejdskraft. Den anden del er, hvorfor vi klarer det bedre end landsgennemsnittet, det er blandt andet vores erhvervsstruktur. Vi har nogle meget store virksomheder, som ikke har været lukket ned. Vi har også oplevet, at flere af de lokale virksomheder har taget et ansvar for at passe godt på deres medarbejdere, siger han.

Det er blandt dagpengemodtagerne, at der har været det største fald i ledigheden siden midten af april til nu, hvor antallet er faldet fra 1010 til 879. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere er ligeledes blevet reduceret med 17 borgere fra 616 til 599. Hvad angår personer på uddannelseshjælp har der været en mindre stigning mellem midten af april og nu fra 462 til 466 borgere.

- Det er særligt i de unge år, at tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet er så vigtigt, da det kan sætte retningen for et langt og frugtbart arbejdsliv. Så det følger vi meget tæt, og det er også et område, hvor vi er ved at opnormere, forklarer arbejdsmarkedschefen.

Siden starten af uge 12, inden Danmark lukkede ned, er antallet af personer på uddannelseshjælp steget med 29 personer.