Ledighed skal forebygges allerede fra skoleårene

Kalundborg - 22. maj 2018

- Fokus på unge-ledighed her, og i mange andre kommuner, har udpræget haft sit udgangspunkt i 18-årsalderen. Men det vil vi lave om på. Vi skal have kontakt til de unge allerede i skoleårene.

Det siger arbejdsmarkedschef på Jobcenter Kalundborg, Jens Folman, som en af flere konklusioner på det strategi-seminar, som politikere, erhvervsfolk, embedsværket og de faglige organisationer satte hinanden stævne i på Saltoftehus i sidste uge.

- Det er et politisk ønske, at vi skal arbejde for at nedbringe unge-ledigheden i endnu højere grad, end vi gør det i dag, og den prioritering er vi enige i. Det handler ikke mindst om at sikre, at flere unge kommer ind i et uddannelsesforløb, der er den direkte vej til job, siger Jens Folman.

- På vejen til uddannelse spiller skolen naturligvis en betydelig rolle, og det er et fælles ønske, at de unge opnår de kundskaber og karakterer, der er nødvendige. Men det er lige så vigtigt, at vi i jobcentret har fokus på at fastholde de unge i uddannelsesforløb, der sikrer dem et job. Og når den enkelte unge står af en uddannelse, skal vi være der og hjælpe dem tilbage på sporet, siger arbejdsmarkedschefen.

Antallet af unge i alderen 16 til 29 år i Kalundborg Kommune på ikke-permanente ydelser var ved udgangen af marts på 858. Så der er en vigtig opgave her at tage fat på.

Jens Folman glæder sig over, at der på strategi-seminaret var meget generel enighed om indsatsområderne:

- Det er et soldt arbejdsfundament for os, at alle parter står bag og bakker op om, hvor vi skal sætte særligt ind, siger arbejdsmarkedschefen.