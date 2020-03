Brian Hansen, der i øjeblikket er jobsøgende, bor sammen med sin kone Karen Lisbeth Brinch Birch, der ejer Skortskær Besøgsgård. Han har for tiden god tid til at passe dyrene på besøgsgården. Privatfoto

Ledig: Svært at finde job i coronatid

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 19:44 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

42-årige Brian Hansen, der har været ledig siden januar, er både uddannet buschauffør, massør og dørmand. Med tre forskellige uddannelser, havde han ikke regnet med, at han ville mangle muligheder som ledig.

- Dørmand, massør, buschauffør - det er alt sammen ting, der kræver mennesker. Jeg havde aldrig tænkt, at alle de ting, jeg kunne blive blokkeret af en ting på en gang, fortæller han.

Men med regeringens forskellige tiltag for afbøde smitten med corona-virus, er de brancher, Brian Hansen normalt ville kunne arbejde i, lukket ned, eller i hvert fald hårdt ramt.

Han oplever desuden, at selve jobsøgningsprocessen, der også indebærer fysiske møder, er problematisk, når man skal begrænse kontakten til andre mennesker.

- Selvfølgelig vil jeg gerne have noget at lave, men det skal ikke være på bekostning af mit eller andres helbred. Hvis myndighederne siger, jeg ikke skal tage ud, så bliver jeg hjemme, siger han.

En mulighed for Brian Hansen havde været at opkvalificere sit lastbilkørekort via et opkvalificeringsforløb på jobcentret, men jobcentret har også lukket ned for efteruddannelse i øjeblikket, fortæller han.

Brian Hansen arbejdede indtil januar som buschauffør, og han havde egentlig håbet på at kunne få sit gamle arbejde tilbage i april, men det lader nu til, at Coronakrisen også har fået sat en stopper for det.

Inden han blev ledig, arbejdede han som timelønnet turist- og partybuschauffør for to virksomheder, der henholdsvis kører korte og lange ture i Danmark og udlandet samt tilbyder partybusser og studenterkørsel.

For første gang i fire år, var der i januar ikke nok arbejde til, at han kunne få timer hos virksomhederne. Han havde dog regnet med at kunne vende tilbage i april, når der kom flere kunder. Men med Coronakrisen er situationen kun blevet værre, fortæller han.

- Busserne står stille, så der er ikke noget at lave.

I mellem tiden kan Brian Hansen se på sin økonomi, der langsomt forværres, ligesom han savner kontakten til andre mennesker.

- De økonomiske perspektiver er nok de værste at se på, og så får man selvfølgelig mere og mere kuller af, at skulle gå rundt i den her osteklokke, fortæller han.