Ledere af skoler og dagtilbud klar til at handle

Når statsminister Mette Frederiksen i den nærmeste fremtid indkalder til pressemøde, for at fortælle hvad der ske efter påskeferien, altså den 14. april, så sidder skoleledere og dagtilbudsledere klar til at holde et virtuelt møde med direktør for børne-, skole- og familieområdet i Kalundborg Kommune Michael Gravesen om hvad der skal ske.

Hvordan genåbningen kommer til at forløbe, er der ingen der ved endnu.

- Vi vil prøve at reagere så hurtigt som muligt. Når vi kender de overordnede rammer, som kommer fra ministeriet og KL, så skal vi finde ud, hvad vi gør, siger Michael Gravesen.