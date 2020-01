Karl-Åge Hornshøj Poulsen glæder sig over faldende fravær i folkeskolen, men elevernes faglige resultater skal forbedres. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Lavere fravær men også lavere karakterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lavere fravær men også lavere karakterer

Kalundborg - 14. januar 2020 kl. 12:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karaktererne er blevet en smule dårligere. Til gengæld går det den rigtige retning med folkeskoleelevernes fravær, viser ny rapport.

Den seneste udgave af Kvalitetsrapport for folkeskolen er ikke opmuntrende læsning.

Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse er faldet fra 79, 5 procent til 75 procent og gennemsnitskarakterne i dansk og matematik ved afgangsprøven er faldet fra 5,5 til 5,3 .

Dermed er Kalundborgs skoler langt fra at opfylde to af de centrale mål i den plan for forbedring af resultater i folkeskolen, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018.

Planen fokuserede på tre områder: fravær og trivsel, faglige resultater og forpligtende samarbejde og åben skole, og mens det går tilbage med de faglige resultater, så kan Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børn- og Familieudvalget, glæde sig over, at der er fremgang at spore på andre parametre. Således er elevernes gennemsnitlige fravær faldet fra 7,1 procent til 6,7 procent, og i den årlige trivselsmåling ligger folkeskolerne i Kalundborg stabilt tæt på landsgennemsnittet.

- At eleverne trives i skolen og ikke har for meget fravær, er afgørende forudsætninger for, at vi kan få forbedret deres faglige resultater, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen, der også fremhæver at der er kommet flere uddannede lærere på lærerværelserne på Kalundborgs folkeskoler.

- Det er en udfordring at tiltrække uddannede lærere til Kalundborg, men det går fremad. Det skyldes blandt andet at vi har fået god hjælp og støtte fra Kalundborg Lærerkreds, siger han.

Også på et andet vigtigt område er der fremgang at spore. Rapporten viser, at årgangen, som afsluttede 9. klasse i 2017, i højere grad end tidligere årgange er gået i gang med en ungdomsuddannelse.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen understreger dog, at der skal sættes målrettet ind, for at forbedre de faglige resultater.

- Det er helt afgørende, at vi sikrer eleverne den bedste start på livet. Her er uddannelse centralt, og derfor er det vigtigt, at vi får hjulpet flere elever godt igennem skolen, så de kan komme i gange med en uddannelse, mener Karl-Åge Hornshøj Pulsen.