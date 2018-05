Lavere fart på vej til bøvleområde i Kalundborg

På myldretidstidspunkter er der ofte kødannelse og på den smalle Lundevej, hvor parkerede biler kun tillader kørsel i en retning af gangen, kører bilisterne ofte op på fortovet, når de har svinget til venstre fra Hærvigsgade, for at kunne passere modkørende bilister.

Ifølge »Trafikplanen for Kalundborg Bymidte« fra 2010 er strækningen en af de tre gennemgående veje gennem byen. Det betyder, at trafikløsninger på ruten skal sikre god fremkommelighed, hvorfor tiltag som bump eller ensretning er udelukket.

Derfor foreslås det i projektforslaget, at etablere en 40 km/t-zone, fordi det vurderes, at det »vil være tilstrækkeligt til at opnå den ønskede fartdæmpning i området«, som det hedder. Hastighedsbegrænsningen foreslås indført til begyndelsen af 2019, hvorefter tiltaget evalueres. I denne sammenhæng anbefales det også at tage borgerne med på råd på et borgermøde.