Der er lagt op til en alternativ hornfiskekonkurrence i år. Her et pletskud fra fotograf Peter Andersen fra 2018, da der blev afviklet Hornfiskefestival.

Lav et stemningsfyldt fiskefoto - og vind

Konkurrencen slutter 10. maj kl. 16. For at deltage i konkurrencen skal man både medbringe sin fiskestang og kamera, når man skal på fisketur langs kysterne i Kalundborg Kommune.

Henrik Larsen fortæller, at hornfiskene faktisk allerede er ved at indfinde sig ved vores kysterne nu. Det er godt to uger tidligere end normalt, men det er formentligt den milde vinter, der har lokket de flotte fisk med det karakteristiske »næb« til - vandtemperaturen er nemlig relativt lun for årstiden.