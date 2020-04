Lastbil og personbil kører sammen

Politi og to ambulancer kom til stedet, men kun en enkelt person havde brug for behandling efter sammenstødet.

- Efter omstændighederne lyder det heldigvis ikke til at være så alvorligt som det kunne have været. En af de tre personer som var involveret i ulykken kom lettere til skade. Vi har endnu ikke et overblik over, hvad der var årsagen til ulykken, fortæller pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.