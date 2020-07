- Vi har opbygget en meget stor lyst til at spille for et publikum igen, fortæller Mogens Gotlob, der betjener trommesættet i Kalundborg-bandet Last to Know. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Last To Know spiller i Havneparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Last To Know spiller i Havneparken

Kalundborg - 22. juli 2020 kl. 17:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle aftaler og tilladelser er på plads til den udendørs øveaften, som Kalundborg-bandet Last to Know gennemfører fredag den 24. juli i Havneparken.

- Vi har opbygget en meget stor lyst til at spille for et publikum igen, og det skal selvfølgelig ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, understreger Mogens Gotlob, der er trommeslager i Last to Know.

Resten af bandets besætning udgøres af John Thrane, vokal, Kim Gøttsche, guitar og Jens Thingvad, bas. Last to Know har efterhånden cirka 10 år på bagen.

- Vi spiller partyrock som Volbeat, D.A.D., Gasolin og Rolling Stones, og vi vil meget gerne bidrage til, at der sker lidt mere i byen, fortæller Mogens Gotlob.

Han og de andre tre medlemmer af bandet går på scenen i Havneparken fredag aften ved 19-tiden, og arrangementet er planlagt til at skulle vare til henad 22-tiden.

- Vi har tjekket vejrudsigten, som ser pæn ud med lunt vejr og ikke ret meget blæst fredag aften, oplyser Mogens Gotlob og tilføjer, at sommeren 2020 også skylder os nogle flere gode sommerdage og -aftener.

ur