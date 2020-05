Den tidligere rock-crooner Lars H.U.G - nu kunstmaler Lars Haagensen - spillede nummeret "Altid lys" i DR-programmet "Fællessang - hver for sig" - live fra sit atelier på Sejerø. Her fotograferet på Kalundborg Rock'er ved en tidligere lejlighed.Foto: Kirsten Ellebæk

Lars H.U.G. spillede live fra Sejerø

I det populære DR-program »Fællessang - hver for sig« kunne seerne fredag høre en sjælden optræden med rock-crooneren Lars H.U.G.

Han annoncerede i efteråret 2016, efter uddelingen af Kronprinsparrets Priser, at det var slut med musikkarrieren.

I det direkte indslag fra atelieret, en mand med en guitar og to mikrofoner, lærte Lars H.U.G., der nu bruger sit borgerlige navn Lars Haagensen, publikum et nyt omkvæd at synge med på.