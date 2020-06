Kordilgade er et af Kalundborgsvartegn, men handelslivet er udfodret af blandt andet tomme butikker. Drømmen er at gøre handelsgaden kortere og mere attraktiv, men det er svært at få alles interesser til at mødes. Foto: Ulrik Reimann

Langsom udvikling i Kordilgade

Kalundborg - 09. juni 2020

Hvordan skaber man liv i gågaden, så man kan tiltrække flere mennesker til byens naturlige centrum?

Det spørgsmål har stort set samtlige af landets mindre købstæder og større provinsbyer stillet sig i en årrække - og de spørger stadig. På den måde er udviklingen for Kalundborg og Kordilgade-området ikke unik.

Gennem årene har der ellers været masser af ideer. Senest vedtog medlemmerne af Kalundborg Kommunes teknik- og miljøudvalg for lidt over et år siden »Strategisk helhedsplan for Kalundborg bymidte«. Den ville blandt andet via såkaldte »loops« skabe sammenhæng mellem »strategisk områder« i bymidten, som eksempelvis havnen, Skibbrogade og forskellige dele af Kordilgade.

Mest konkret var planerne om en millioninvestering i Øen, den østlige ende af Kordilgade, der skulle omdannes til en »bypark, som domineres af træer«, som det blandt andet hed i planen. Planen til 9,2 millioner kroner gik dog i vasken, da Realdania afviste at skyde penge i projektet, og kommunen ikke selv kunne finde midlerne.

Åbne slipper Nu er man så i gang med forarbejdet til, hvad der efter planen skal ende med en ny lokalplan for Kordilgadeområdet i starten af 2021. En del af arbejdet handler om et udsnit fra den strategiske helhedsplan, hvori det blev anbefalet at gøre de såkaldte »slipper« mere tilgængelige. Slipperne er de mange små passager mellem primært Kordilgade og Bredgade.

- Målet er at gøre dem mere indbydende og åbne dem mere op ned mod Bredgade, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget, der netop har diskuteret lokalplanen.

Det handler blandt andet om at opsætte gadelys og lave ny belægning i udvalgte slipper. Arbejdet med at åbne dem op kræver dog først og fremmest, at ejerne af bygningerne ud til slipperne er med på det. Det er den dialog, som kommunens ansatte nu indleder.

Men det efterlader selvfølgelig også plads til stilstand, for hvad nu hvis der ikke kan landes aftaler med de relevante bygningsejere? Både udvalgsformand og næstformand erkender, at tingene ikke går stærkt, når vi taler Kordilgades udvikling.

- Vi var enige i udvalget om, at det går lidt langsomt, siger Jakob Beck Jensen.

Næstformand Hanne Olesen (S): - Folk siger med rette, at det eneste sted, hvor der foregår noget i byen, er i Havneparken. Det her kunne være først skridt i at vise, at vi faktisk gør noget. Det tror jeg, der er behov for, siger hun.

Vil renovere parkeringen på Bredgade I forlængelse af arbejdet med slipperne ønskerne udvalgsmedlemmerne ligeledes en større renovering af den store parkeringsplads på Bredgade, blandt andet for at gøre slipperne mere synlige.

- Som det er i dag, kan man ikke se slipperne fra Bredgade af, siger Hanne Olesen.

Det kræver dog en større investering, der formentlig skal diskuteres i forbindelse med næste års budget. Når det gælder selve Kordilgade, er holdningen, at den er for lang. Det var også en hovedårsag til, hvorfor man i den strategiske helhedsplan foreslog at gøre Øen til en bypark.

Boliger på stueplan i Kordilgade I forbindelse med arbejdet på den nye lokalplan lægges der i forlængelse af ønsket om ændringer op til at tillade liberalt erhverv og boliger i stueetagen i den østlige del af Kordilgade -altså Øen. Drømmen er at centralisere gadens velfungerende butikker, så man koncentrerer handelslivet og det stadigt færre antal robuste butikker på et mindre område.

Det er dog langt fra så let, som det lyder.

- Vi kan ændre planerne, så der er mulighed for at forandre området, men vi ejer ikke butikkerne og kan jo ikke bare bede dem om at flytte, siger Jakob Beck Jensen.