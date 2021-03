Det tog over fire måneder og gentagne rykkere, før Jens Thomassen oplevede et gennembrud, da ø-huset på Sejerø skulle skaffe sin byggetilladelse. Foto: Thomas Rye

Langsom sagsbehandling gjorde Ø-hus 200.000 kroner dyrere

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 16:23 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis alt var gået efter planen, havde den forestående sommer potentielt været helt anderledes på Sejerø. Der havde det nye ø-hus ideelt set stået færdigt.

Ægtepar ville spise frokost i cafeen, børn slikke is fra kiosken i sig, og en familie nyde aftensolen fra deres lejede feriehus.

Alt det må i stedet vente til næste sommer, for ø-huset står efter planen først færdig til november.

Den primære grund til forsinkelsen er, at ø-huset måtte vente længe på den fornødne byggetilladelse fra Kalundborg Kommune.

- Vi var klar til at underskrive en kontrakt i oktober, så det har betydet over fire måneders forsinkelse, siger Jens Thomassen, talsmand for Havnegruppen på Sejerø.

Havnegruppen kunne endelig se byggeriet påbegyndt i marts, efter at en tilladelse lå klar i februar.

Med forsinkelsen kommer en formodet ekstraregning på 200.000 kroner, fordi de måtte vente med at underskrive kontrakten med entreprenøren, og prisen på byggematerialer siden er steget voldsomt.

Den langsomme sagsbehandling er symptomatisk for Kalundborg Kommune, der rangerer sidst i Region Sjælland og som nummer 90 af 97 i Danmark, når man kigger på, hvor hurtigt kommunerne behandler byggesager.

Det har længe heller ikke været muligt at få oplyst en forventet sagsbehandlingstid, når man kigger på kommunens hjemmeside.

Måtte rykke igen og igen Eftersom alle aftaler omkring ø-huset var klappet af med kommunen, var håbet, at Jens Thomassen og resten af Havnegruppen hurtigt kunne se byggeriet tage fart, da de indsendte ansøgningen om byggetilladelse i juli sidste år.

- Da vi ikke havde hørt noget overhovedet i en måned, så prøvede vi at ringe for at høre. Der var ingen, der tog telefonen. Så skrev vi og fik et autosvar, at vi ville høre inden for 10 dage. Da vi ikke hørte noget inden for 10 dage, jagtede vi dem på telefonen, fortæller Jens Thomassen.

Radiotavsheden skyldtes, at sagen var havnet mellem to stole, lød forklaringen fra kommunen. Efter ansøgningen var blevet registreret, rykkede Havnegruppen igen i oktober og november for at få en opdatering.

Bortset fra et par enkle ting i starten af processen angående matrikelforhold og nedrivningstilladelse, som Havnegruppen havde aftaler med kommunen om, kom der nemlig aldrig nogen spørgsmål til byggesagen fra Plan, Byg og Miljø.

I stedet lød det altid, at nu ville de kigge på det. På intet tidspunkt, medmindre han selv rykkede for det, fik Jens Thomassen det indtryk, at der var udstillet nogen tidshorisont.

- I starten af december fik vi at vide, den ville være klar inden jul. Men der skete ikke noget, siger Jens Thomassen.

I januar begyndte Jens Thomassen så at hive fat i chefen for Plan, Byg og Miljø, Christian Sabber.

- Det kunne simpelthen ikke være sandt, at der intet skete, siger Jens Thomassen.

Det var først efter kontakten til Christian Sabber i starten af året, at Jens Thomassen fik opfattelse af, at sagen for alvor rykkede sig.

- Da ringede sagsbehandleren til mig. Han håbede at kunne gøre det færdigt inden vinterferien.

Endelig 15. februar lå byggetilladelsen der så. I kommunernes landsdækkende servicemål skal byggerier som ø-huset gerne behandles inden 55 dage.

Mindst fire måneder var der gået for ø-huset, siden Jens Thomassen havde sikret sig, at ansøgningen var registreret.

Hvis Jens Thomassen i dag skulle navigere igennem ansøgningsproceduren igen, har han et klart forslag til, hvad der ville gøre oplevelsen bedre som borger, selv hvis sagsbehandlingen trækker ud.

- Det skal være lettere at have en løbende kommunikation med sin sagsbehandler, så man ved, hvor man står, og hvad man kan forvente.

