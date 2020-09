Langelændere på vintur på Røsnæs

Når det ikke er udflugtsmål på Fyn, er det oftest attraktioner i Jylland, vi besøger. Derfor blev vi enige om, at nu skulle turen gå østpå til Sjælland. Og jeg er da sikker på, at vi kommer igen.

- Det er nok ikke mange fynboer, der er klar over, at der på Røsnæs er hele fire vingårde, som turens chauffør, Jens Jantzen, udtrykker det.

- Vi modtog 30.000 kroner i støtte, og disse penge har vi så valgt at arrangere bustur, natur- og vinbesøg for på Røsnæs - med alt inklusive. Jeg tror, at vi er mange, der er overraskede over områdets skønhed, smiler Lilli Kristensen.