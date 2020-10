Lang tradition for æblemost på Røsnæs

Æble-pressedagen plejer at være et trækplaster uden lige, hvor folk kommer langvejs fra med egne æbler, for få presset æblemost af dem.

- Vi har været her, de sidste fire år. Vores rekord var at få 70 liter æblemost med hjem et år, fortæller otte-årige Nicklas, der sammen med lillebror Mathias på fem år havde samlet æbler, som de sammen med deres far var ved at få presset til most.